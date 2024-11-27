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Царьград

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В США на кладбищах всё больше могил американцев, воевавших в рядах ВСУ

В США на кладбищах всё больше могил американцев, воевавших в рядах ВСУ

Американские наёмники всё чаще возвращаются из зоны СВО в гробах.На американских кладбищах растёт число могил тех, кто вернулся из зоны боевых действий на Украине в гробу.

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