Молдавия готова обратиться к Еврокомиссии в случае прекращения транзита российского газа через Украину

Молдавии придется обратиться с просьбой о помощи к Еврокомиссии, об этом в эфире телеканала N4 сообщил вице-председатель «Молдовагаз» Вадим Чебан, указав на возможные риски, связанные с отказом Киева продлевать транзитный договор и конфликтом в соседней стране.