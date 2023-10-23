В России создали новый метод переработки углекислого газа

Учеными Тюменского государственного университета и Томского политехнический университета был создан метод одновременной утилизации углекислого газа и получения порошков оксидов металлов, сообщает журнал Ceramics International.
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