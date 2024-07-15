Создатель NieR: Automata признался в любви еще одной игре Крайне нестандартный япо...

Создатель NieR: Automata признался в любви еще одной игреКрайне нестандартный японский геймдизайнер Ёко Таро, подаривший геймерам Drakengard и великолепную серию NieR, в последнее время всё чаще находит время для игр в новинки.
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