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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Создатель NieR: Automata признался в любви еще одной игре Крайне нестандартный япо...

Создатель NieR: Automata признался в любви еще одной игре Крайне нестандартный япо...

Создатель NieR: Automata признался в любви еще одной игреКрайне нестандартный японский геймдизайнер Ёко Таро, подаривший геймерам Drakengard и великолепную серию NieR, в последнее время всё чаще находит время для игр в новинки.

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