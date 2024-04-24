Отношение Запада к Украине меняется

1. По поводу датского историка Торкильда Кьергаарда, который на днях указал, что Джо Байден мог предотвратить Украинский кризис, но сознательно решил испытать Россию на прочность, попытаться нас сломать (ссылка 1, ссылка 2).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии