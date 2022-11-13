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Кузница кадров ВДВ и спецназа отмечает свой годовой праздник

Кузница кадров ВДВ и спецназа отмечает свой годовой праздник

B торжественной обстановке четырнадцать военнослужащих были награждены государственными и ведомственными наградами, а также получили очередные воинские звания.

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