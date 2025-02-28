ФСБ предотвратила теракт спецслужб Украины против митрополита Тихона

РИА Новости/ФСБ РФ Сотрудники ФСБ предотвратили теракт украинских спецслужб в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), подготовку к убийству осуществляли двое священнослужителей из Москвы, сообщает ЦОС ФСБ.
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