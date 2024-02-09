Глава ИРИ Гореславский: в ближайшее время выйдет несколько сериалов про СВО

Институт развития интернета (ИРИ) поддержал несколько российских проектов, посвященных СВО. Как рассказал глава ИРИ Алексей Гореславский в интервью «Российской газете», в ближайшее время состоится премьера сериалов о спецоперации.
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