Уκpaинcκий Γeнштaб ɜaявил ο paκeтнοм удape пο pοccийcκοму вοeннοму a϶pοдpοму Ϲaκи в Κpыму.
Опять не сбиваем БПЛА США... Разбомбили очередной наш аэродром в Крыму
Комментарии
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МБ
Максим Буров
Если сами боимся,поставьте оружие абхазским "хуситам" и рекомендуйте им сбивать в небе над Чёрным морем натовские разведывательные беспилотники.И ничего абхазам за это не будет. Санкции не введёшь - запад страну не признает. И удар по ней не нанесёшь - штаты считают Абхазию частью Грузии.
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16 час.
Natalija Osminina
Ну, раз, как говорят Сивков, Артамонов или Гурулев считают. что прямое столкновение с НАТО неизбежно и через 3 года НАТО уже будет способно к адекватному нападению.. так на кой черт ждать?))) Если СЕЙЧАС у России все козыри зачем тогда ждать, когда НАТО станет сильнее??)) Это же бред.. как в сумасшедшем доме.
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14 час.
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