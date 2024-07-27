Опять не сбиваем БПЛА США... Разбомбили очередной наш аэродром в Крыму

Если сами боимся,поставьте оружие абхазским "хуситам" и рекомендуйте им сбивать в небе над Чёрным морем натовские разведывательные беспилотники.И ничего абхазам за это не будет. Санкции не введёшь - запад страну не признает. И удар по ней не нанесёшь - штаты считают Абхазию частью Грузии.

Natalija Osminina

Ну, раз, как говорят Сивков, Артамонов или Гурулев считают. что прямое столкновение с НАТО неизбежно и через 3 года НАТО уже будет способно к адекватному нападению.. так на кой черт ждать?))) Если СЕЙЧАС у России все козыри зачем тогда ждать, когда НАТО станет сильнее??)) Это же бред.. как в сумасшедшем доме.