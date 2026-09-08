МРТ с контрастным усилением начали проводить в больнице в Ступине

В Ступинской больнице начали проводить магнитно-резонансную томографию с контрастным усилением. Во время процедуры пациенту внутривенно вводят специальный препарат, который помогает получить дополнительные данные при исследовании.
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