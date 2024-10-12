Анкалаев назвал предстоящий бой с Ракичем самым сложным поединком

Российский боец UFC Магомед Анкалаев высказался о поединке с австрийцем Александром Ракичем. «Для понимания, Александр Ракич для меня является самым сложным соперником в полутяжёлом весе», — приводит его слова FightTime.
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