REUTERS/Chris Tanouye В ближайшие годы Канаде понадобится несколько миллионов беспилотников. Об этом 10 сентября заявил премьер-министр страны Марк Карни на пресс-конференции после переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Житель Приморья п...
- ВВ Иркутянку задержа...
- ВВ Великобритания ри...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым