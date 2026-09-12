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В Пулково задерживаются более 30 рейсов из-за ситуации в южных регионах

Утром 12 сентября в петербургском аэропорту Пулково наблюдаются задержки более 30 рейсов на вылет, согласно данным онлайн-табло аэропорта.

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