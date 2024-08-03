Во Всеволожском районе водитель иномарки сбил двух пешеходов

Один человек погиб, второй в тяжелом состоянии находится в больнице Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 2 августа около девяти часов вечера на автодороге «Санкт-Петербург-Запорожское-Приозерск» во Всеволожском районе Ленобласти водитель «Субару Форестер» не справился с управлением и сбил двоих 23-летних молодых людей, переходивших проезжую часть.