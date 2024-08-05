Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли серебро на Олимпиаде в Париже

17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер завоевали первую серебряную медаль для России на летних Олимпийских играх в Париже, победив итальянских теннисисток Сарфу Эррани и Жасмин Паолини в женском парном разряде.
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