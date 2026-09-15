Долго откладывали: Почему за проблему миграции взялись только сейчас

В России внедряются новые меры в миграционной политике, которые уже показывают впечатляющие результаты.
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Что то конечно делается в отношении миграционного вопроса ,но явно недостаточно.