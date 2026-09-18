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Вечерний Новосибирск

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Трёхдневные выборы в Госдуму стартовали в Новосибирской области

Трёхдневные выборы в Госдуму стартовали в Новосибирской области

Всего в регионе образовано 1757 постоянных и 9 временных избирательных участков. Каждый из них оборудован кабинами, стационарными и переносными ящиками для голосования, в помещениях установлено и протестировано видеонаблюдение.

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