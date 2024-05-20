Двоих детей госпитализировали с подозрением на клещевой энцефалит

Клещи укусили свыше 1500 человек, в больницу попал 31 укушенный. В понедельник, 20 мая, на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области глава областного Минздрава Константин Хальзов назвал число укушенных клещами за отчетную неделю жителей региона.