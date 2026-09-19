Профессор Миршаймер: российские военные изолируют ВСУ от сетей снабжения

Армия России изолирует ВСУ от сетей снабжения, и Украина не в состоянии решить эту проблему. С таким заявлением выступил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Deep Dive.
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