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Житель Белгорода выбросил с балкона седьмого этажа студентку из Нигерии

Житель Белгорода выбросил с балкона седьмого этажа студентку из Нигерии

Девушка чудом выжила, но получила серьёзные травмы.фото: nac.gov.ru--> Ссора жителя Белгорода и 17-летней студентки из Нигерии чуть не закончилась трагедией: мужчина выбросил девушку с балкона седьмого этажа, она чудом выжила.

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