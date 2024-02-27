Житель Белгорода выбросил с балкона седьмого этажа студентку из Нигерии

Девушка чудом выжила, но получила серьёзные травмы.фото: nac.gov.ru--> Ссора жителя Белгорода и 17-летней студентки из Нигерии чуть не закончилась трагедией: мужчина выбросил девушку с балкона седьмого этажа, она чудом выжила.