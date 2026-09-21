Утренние бьюти-ритуалы моих котов: один красится, второй позирует

Красота в кошачьем мире — понятие относительное, но от этого не менее увлекательное. У меня дома живут два совершенно непохожих создания: Мишка, подобранный когда-то на улице беспородный аристократ духа, и Юпитер — ориентал с выдающейся родословной, прописанной в документах чуть ли не до десятого колена.
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