Утренние бьюти-ритуалы моих котов: один красится, второй позирует

Красота в кошачьем мире — понятие относительное, но от этого не менее увлекательное. У меня дома живут два совершенно непохожих создания: Мишка, подобранный когда-то на улице беспородный аристократ духа, и Юпитер — ориентал с выдающейся родословной, прописанной в документах чуть ли не до десятого колена.