Передача Дадонова не спасла «Даллас» от поражения в первом матче финала конференции с «Эдмонтоном»

«Эдмонтон» в овертайме дожал «Даллас» и захватил лидерство в серии. Ранним утром 24 мая в Далласе (штат Техас, США) завершился первый матч финальной серии плей-офф Кубка Стэнли Западной конференции, в котором «Даллас Старз» принимал «Эдмонтон Ойлерз».