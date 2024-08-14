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Запорожская АЭС допустила демонтаж поврежденной дронами ВСУ градирни

Запорожская АЭС допустила демонтаж поврежденной дронами ВСУ градирни

Представители Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) указали на необходимость проведения оценки влияния пожара на целостность пострадавшей в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) градирни, а также отметили вероятность ее демонтажа.

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