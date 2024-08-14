Запорожская АЭС допустила демонтаж поврежденной дронами ВСУ градирни

Представители Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) указали на необходимость проведения оценки влияния пожара на целостность пострадавшей в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) градирни, а также отметили вероятность ее демонтажа.
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