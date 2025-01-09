Старый Новый год порадует крымчан снегом

Фото: Михаил ГладчукВ Крым на один день заглянет весна. Тёплая погода завтра ожидается по всей территории полуострова, её принёс Атлантического циклон с воздушными масса с юга, рассказала корреспонденту Крымского информационного агентства начальник ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Татьяна Любецкая.