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Трамп не нашёл что сказать - ушёл думать: Что случилось во время созвона с Путиным? Финал удивил весь мир

Трамп не нашёл что сказать - ушёл думать: Что случилось во время созвона с Путиным? Финал удивил весь мир

Олег Царёв просчитал, что случилось во время созвона президента США с Владимиром Путиным. Финал переговоров удивил весь мир.

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