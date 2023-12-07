Главный военный священник РПЦ рассказал о работе в зоне боевых действий

Главный военный священник РПЦ протоиерей Димитрий Василенков в интервью ТАСС рассказал, что около 500 священников РПЦ посетили зону боевых действий с пасторскими задачами с начала проведения специальной военной операции (СВО).
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