В европейской части России в конце марта воздух прогреется до 15 градусов

В конце марта в центральной части европейской России ожидается превышение температурной нормы на шесть градусов, температура воздуха достигнет 15 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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