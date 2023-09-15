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Мильштейн о начале работы с Кузьменко: «В 2018 году Кучеров – мой самый главный скаут – звонит и кричит: «Дэн, срочно забирай его! Звони Айзерману»

– Как развивалась история Кузьменко с отъездом в НХЛ? – Его мог взять на драфте любой клуб НХЛ. Ни один клуб не выбрал его в июне [2018 года].

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