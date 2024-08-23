Ignio.com Весы. Еженедельный автомобильный гороскоп за 26 августа - 1 сентября

Неделя будет удачной и вполне подходит для того, чтобы проехать не одну сотню километров. Но все же не помешает повысить бдительность, протереть зеркала и стекла и внимательно следить за дорожной ситуацией.
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