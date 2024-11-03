В букмекерских конторах Трампа признали фаворитом предвыборной гонки

В букмекерских конторах все чаще ставят на победу Дональда Трампа и он уже считается фаворитом предвыборной гонки в США при индексе вероятности 60%, сообщили журналисты 3 октября судя по данным букмекерских агрегаторов Oddschecker или RealClearPolitics.