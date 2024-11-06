Игнатов о словах Писарева, назвавшего «Спартак» середняком: «У меня другое мнение на этот счет. Мы топ-команда»

«Думаю, любой футболист в нашей команде недоволен местом, которое мы занимаем. Потому что задачи всегда стоят высокие, хотим забираться как можно выше.
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