Путин дал РЖД 10 лет на обновление железных дорог РФ

В ближайшие 10 лет железнодорожную систему России ждет обновление. На IV съезде РЖД, который вновь проходил накануне старта избирательной кампании, Владимир Путин озвучил такие амбициозные планы, на реализацию которых раньше не хватало денег и технологий.
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