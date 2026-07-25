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Царьград

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Тайфун "Хунся" угрожает Гуандуну: эвакуированы 340 тыс. человек

Тайфун "Хунся" угрожает Гуандуну: эвакуированы 340 тыс. человек

Власти Гуандуна эвакуировали более 340 тыс. человек из-за тайфуна "Хунся", который с силой ветра 42-48 м/с обрушится на побережье между Шэньчжэнем и Хуэйлаем ночью с 25 на 26 июля.

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