От «Заратустры» до «Что? Где? Когда?»: как Рихард Штраус создал одну из самых знаменитых мелодий для ХХ века

Рихард Штраус, крупнейший композитор-романтик, известен всем людям на Земле прежде всего по вступлению к симфонической поэме «Как говорил Заратустра» Есть композиторы, у которых одна мелодия затмевает все остальные.
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