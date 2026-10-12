Адвокат Лебедко: после развода ипотечную квартиру могут оставить одному супругу

Бывшие супруги после развода не всегда могут правильно разделить ипотечную квартиру, поэтому стоит помнить, что события могут развиваться по четырем сценариям.
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