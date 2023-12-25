Ложь и правда. Мнимая демократия и подлинное народовластие

9 декабря 2023 года во время награждения в Кремле отличившихся участников боевых действий в рамках СВО на Украине Владимир Путин сообщил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на переизбрание главой государства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии