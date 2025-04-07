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Царьград

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Почти половина опрошенных жителей России страдают из-за магнитных бурь

Почти половина опрошенных жителей России страдают из-за магнитных бурь

При этом многие эксперты считают, что магнитные бури не оказывают влияния на организм человека.Исследование, проведённое редакцией Погода Mail и Здоровье Mail, показало, что почти половина жителей России испытывает дискомфорт во время возмущений магнитного поля Земли.

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