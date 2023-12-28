Гениальный торт без выпечки на Новый год. Легкий, нежный, тает во рту. Можно есть вечером без опаски

Совершенно гениальный торт к праздничному столу легко готовится и без лишних хлопот с выпечкой. Все ингредиенты для этого нежного, таящего во рту десерта, собираются просто на основу, все занимает минимальное количество времени.
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