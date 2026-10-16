Ежемесячное потребление токенов для генеративной разработки в Сбере в августе 2026 года достиг 9 трлн, а один разработчик в среднем использует более 22 млн токенов каждый месяц, сообщает пресс-служба Сбера.
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