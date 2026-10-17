Одновременно с выпуском Leapmotor B10 в Сарагосе заработал завод по сборке аккумуляторных модулей 16 октября в Испании состоялось сразу два важных для Leapmotor события: на заводе в Сарагосе выпустили первый европейский экземпляр электрического кроссовера B10, кроме того, было запущено предприятие по сборке аккумуляторов.
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