Popcaketv

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Зрителям на концерте в Анталье устроят жесткий обыск?! Галкин испугался провокации, которую пообещали устроить из-за оскорблений РФ

Зрителям на концерте в Анталье устроят жесткий обыск?! Галкин испугался провокации, которую пообещали устроить из-за оскорблений РФ

В конце июля Максим Галкин приезжает с концертом в туристический город Турции Анталью. Как известно, там проживает большая русская община.

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