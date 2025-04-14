До машины от Гретцки 4 гола: Овечкин обновил собственный рекорд по голам в НХЛ

Прошлую игру хоккеист пропускал по решению тренерского шайба, игроку дают отдохнуть перед плей-офф.Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин обновил собственное достижение по голам в регулярных чемпионатах НХЛ, забросив шайбу в ворота "Коламбуса" в домашнем матче.
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