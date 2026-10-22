С 17 по 20 октября в результате ливней река Хара-Баир в Алупке вышла из берегов, затопив Севастопольское шоссе.
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