Питьевую воду бесплатно раздают пассажирам общественного транспорта Москвы из-за жары

В связи с жаркой погодой в Москве пассажирам городского транспорта бесплатно раздают питьевую воду. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
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