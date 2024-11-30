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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дюков надеется на возвращение России в 2025 году: «Если отменят запрет, можно обсуждать включение сборной в одну из не до конца сформированных отборочных групп ЧМ-2026»

– Вы ранее заявляли, что одна из целей РФС – участие сборной России в квалификации к чемпионату мира-2026.

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