Тело мужчины с проломленным черепом нашли у петербургской больницы

Мертвого мужчину обнаружили у больницы в Петербурге. Труп неизвестного с множественными переломами был найден рано утром в минувшую пятницу, 19 января, на пороге больницы № 33, расположенной в районе Колпино, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.