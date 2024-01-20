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Тело мужчины с проломленным черепом нашли у петербургской больницы

Тело мужчины с проломленным черепом нашли у петербургской больницы

Мертвого мужчину обнаружили у больницы в Петербурге. Труп неизвестного с множественными переломами был найден рано утром в минувшую пятницу, 19 января, на пороге больницы № 33, расположенной в районе Колпино, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

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