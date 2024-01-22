Щеглова рассказала о работе по восстановлению газоснабжения

Глава администрации Читы Инна Щеглова отчиталась о работе по восстановлению газоснабжения в краевой столице – по её словам, сегодня будут заполнены еще 30 групповых установок, обслуживающих 98 жилых домов.
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