Песков выразил соболезнования в связи с гибелью военкора "Известий" Еремина

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал большой трагедией гибель военного корреспондента газеты "Известия" Семена Еремина в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА).
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