Сбер поможет реализовать Стратегию развития физической культуры и спорта

Сбер и Министерство спорта РФ заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ подписали вице-президент, директор Департамента по работе с государственным сектором Сбербанка Михаил Чачин и первый заместитель министра спорта Азат Кадыров, сообщает пресс-служба Сбера.