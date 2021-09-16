Сбер поможет реализовать Стратегию развития физической культуры и спорта

Сбер и Министерство спорта РФ заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ подписали вице-президент, директор Департамента по работе с государственным сектором Сбербанка Михаил Чачин и первый заместитель министра спорта Азат Кадыров, сообщает пресс-служба Сбера.
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