С болью в душе: дурное настроение может быть признаком недуга

Врачи рассказали, какие продукты способны избавить от плохих мыслей. unsplash.com Переживать и хмуриться из-за неудач или плохих новостей свойственно многим.
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