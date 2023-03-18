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С болью в душе: дурное настроение может быть признаком недуга

С болью в душе: дурное настроение может быть признаком недуга

Врачи рассказали, какие продукты способны избавить от плохих мыслей. unsplash.com Переживать и хмуриться из-за неудач или плохих новостей свойственно многим.

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